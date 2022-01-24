中央1922疫苗預約系統第20期已完成預約，北市剩2.1萬劑BNT，市長柯文哲24日宣布，25日上午9時至下午5時，可至北市衛生局網站預約大年初四至初六接種，有98家診所及東區地下街中型接種站提供接種服務。

北市疫苗這周預約量有24萬2128劑，柯文哲今天指出，他原本想在過年前增加接種量，但與第一線醫院商量後，由於這周24萬劑加上造冊、醫院預約的量全部超過26萬劑，不要給醫療院所這麼大壓力，不再要求小夜班繼續打，所以推出「春節疫苗追加劑接種計畫」。

柯文哲表示，從統計表來看，大家偏向接種莫德納疫苗，但醫學上BNT和莫德納應該是沒有差，算一算北市BNT還剩下2.1萬劑，明天早上9時起至下午5時，可至北市疫苗預約系統網站預約，有98家診所、1處東區地下街中型接種站提供服務，自初四至初六施打BNT，把中央20期剩下的2.1萬劑BNT讓大家登記施打，如果沒預約到，接著1月26日中央1922預約系統會再開放2月7日後的接種。