中央稱沒少給北市疫苗 柯文哲嗆：1922你們在管 不夠關我們什麼事

中央第20期疫苗接種24日開打，台北市副市長蔡炳坤盤點北市的疫苗量能，唯獨莫德納吃緊，仍不夠1千瓶、約2萬劑的缺口，對此，指揮中心發言人莊人祥澄清，沒有少給台北市疫苗，是因為台北市多開了一些預約名額，導致現在少了上千瓶；台北市長柯文哲則反嗆，「1922是你們在管，現在不夠，關我們什麼事？」

北市盤點疫苗量能發現莫德納仍少約2萬劑，盼中央能協助調度，不過，中央得知後回應，台北市「少1千多瓶」是因為多開了一些預約名額，「是他們在請求中央幫忙調度，不是說我們少給，當初疫苗需求量是多少，北市府也都知道，中央盡力協助，目前手中沒有莫德納，也是要向其他縣市調度，目前在調度當中。」

對此，蔡炳坤說，中央1922預約系統，是依照台北市民需求開出量能給中央，第20期莫德納開了15萬多，預約率達100％，量能開出去後，中央會收到各縣市匯集的數字，表示中央也同意這樣數字，才會開始接受預約。

蔡炳坤表示，並沒有接到中央說「不能開這麼多」，現在的問題是民眾按照制度做預約，從今天打到30日必須接種完畢，每天都在盤點疫苗，大約還差1千瓶、約2萬劑，現在不是推卸責任，是如何整合疫苗，讓大家能打到疫苗。

柯文哲怒嗆，好加在，這次不是用台北市疫苗預約系統，現在用1922預約系統，是你們在管，現在說不夠，關我們什麼事？