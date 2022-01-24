因應人工智慧潮流，推動農業智慧化與永續發展，農委會攜手國立中興大學，成立「智慧永續新農業研究發展中心」，初期將以水稻、蘭花及畜牧三項作物為主軸，結合智慧檢測、智慧栽培與智慧農牧場、核心技術四大面向發展，盼發展台灣成為亞太地區智慧農業指標國。

中興大學校長薛富盛、副校長林俊良及農委會主委陳吉仲、農業試驗所所長林學詩、畜產試驗所所長黃振芳等人，共同宣布「智慧永續新農業研究發展中心」正式啟動，將針對環境變遷與人工智慧技術的開發，建立代表性示範應用場域，藉以解決農牧業面臨的重大挑戰。

薛富盛指出，興大長年以來在農業方面的發展廣受肯定，近幾年在理工、電資發展方面也有亮麗成果，在台灣產業發展扮演重要角色，尤其，農業與電資結合，將是興大很有特色的領域，特別在新農業的部分有亮眼成果。

陳吉仲表示，目前植物醫師法已經送到行政院，下個會期就會到立法院審議，植物醫師與AI結合，農民以後遇到病蟲害，只需要透過電腦就可輔助判斷是哪種病蟲害，並直接開立處方籤購買農藥，具體解決農業問題；研究中心整合跨院，許多研究若利用在農業實務上，將大幅度解決人工不足等農業問題。

興大強調，「智慧永續新農業研究發展中心」整合農、工、電資、法律等專家，藉由AI導入農業生產的智慧檢測、農業栽培等，尋找出可調式氣候變遷的農業，並達到精準檢測、綠能研發等目的，最終達到節能、減碳、省工與永續的新農業目標。