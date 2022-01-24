春節腳步將近，新北市長侯友宜今在疫情說明會提醒民眾，大家雖帶著愉悅心情過節，但防疫仍不能鬆懈，不要因輕忽反造成疫情擴散，提醒社區篩檢站春節期間仍會為大家服務，尚未接種疫苗的民眾，春節期間如預約到疫苗或可至機動疫苗接種站施打疫苗。

新北市衛生局補充，除夕（1月31日）至初二（2月2日）僅台北醫院及永和社區篩檢站提供服務；逢週日（1月30日及2月6日）僅有三重聯醫篩檢站提供服務；其餘社篩站服務資訊可上衛生局網站查詢https：／／www.health.ntpc.gov.tw／basic／？mode=detail＆node=9341。

侯友宜說，目前疫情顯然處於不穩定狀況，新北市在北北基桃中心，大家不要以為新北市疫情相對穩定就鬆懈，尤其在春節期間帶著愉悅心情，往往會忽略防疫要做好，呼籲民眾到餐廳要落實實聯制、戴口罩，嚴格落實相關規定，另買菜也要一次買足，不要天天去買，減少群聚，避免近距接觸產生的傳播，把疫情守好，才能平安過春節。