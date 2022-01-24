Marc Jacobs小雛菊天空之鏡限量版淡香水50ml，2900元。（Marc Jacobs提供）

Marc Jacobs親愛雛菊天空之鏡限量版淡香水50ml，2900元。（Marc Jacobs提供）

精品香氛Marc Jacobs雛菊香氛天空之鏡限量版由原版雛菊系列變換而成的時尚、季節性限量版系列，在午後的海邊捕捉媚與寧靜的無限視野。每一款限量版香氛都以寧靜的藍色調和充滿活力的黃色調搭配，猶如喚起暖陽照亮開闊天空靜佇的美好。

Marc Jacobs雛菊香氛天空之鏡限量版香水瓶的設計靈感來自於陽光照耀於海面上與天空所映出的一線天藍，並以明亮的藍色調重新設計，經典的雛菊花蕊瓶蓋則採用黃色雛菊花瓣搭配半透明花瓣，配上金色瓶頸增添了商品的精緻度。外盒則以奢華啞光材質藍色色調設計，並以飾有黃色光澤小雛菊花鏈點綴與藍色瓶身相互應，成為最迷人的春日香氛。

雛菊香氛天空之鏡限量版，由攝影師ALASDAIR MCLELLAN 在KATIE GRAND的創意指導下拍攝，一系列的平面廣告都在靜佇海邊的懸崖上呈現，以大型雛菊瓶身依偎在雛菊的花床上，背景則以開闊藍天連接太平洋的海平線來呈現盡情享受的春日美好。

小雛菊天空之鏡限量版淡香水，以天藍礦物與黃色蓮花調和綻放，營造出清新的花卉水生並以柔軟舒適的檀香木和麝香豐富帶出細膩香氣。

清甜雛菊天空之鏡限量版淡香水，以藍茶、黃色洋甘菊並與紫羅蘭混合出優雅清新的開場白，並將雪松柔軟的香氣包覆，平衡了香氣的豐富與柔軟。

親愛雛菊天空之鏡限量版淡香水，以海洋之鹽與黃色香葵混合，營造一種令人上癮的清新感，並以水晶苔癬混合帶入適合於藍色瓶身的香調。