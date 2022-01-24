三鳳中街攤商自製防疫警語，向消費者說明防疫期間不提供試吃。（柯宗緯翻攝）

三鳳中街管委會在入口處設置熱像儀感測民眾體溫，要求落實實聯制登記及全程戴口罩。（柯宗緯翻攝）

經發局副局長高鎮遠（右一）昨（23）假日前往興達港觀光漁市宣導防疫，手持大聲公逐攤提醒攤商及民眾落實防疫。。（柯宗緯翻攝）

農曆年節前夕，家戶忙著辦年貨，高雄三鳳中街湧現採買潮，但近日有確診者足跡，引發恐慌。三鳳中街主委伍進昌指出，該確診者當天買完東西一下子就走，目前影響買氣不大。高市經發局強調，預期返鄉、遊憩人潮將湧入旗津等觀光市場，從小年夜開始至年初六，安排多組人力前往稽查，落實防疫不打烊。

據高市府疫調資料顯示，案18218在1月20日上午11時40分至12時，曾到過三鳳中街一家商店採買年貨，21日確診，目前還在負壓隔離病房治療中。

伍進昌指出，透過監視器畫面發現，該確診者停留時間不久，且沒有再到其他地方逛街，加上三鳳中街店街平時就配合政府防疫規範，因應年貨採購人潮湧現，已在入口處設置熱像儀、請民眾進入前實聯制登記、量體溫及手部噴酒清消毒。

伍進昌說，另也要求店家及消費者全程佩戴口罩，禁試吃、試飲及加強環境清消等，管委會不定時派員及廣播持續宣導提醒。因此，目前不至於影響買氣。

經發局長廖泰翔表示，農曆年節將近，本周進入採買高峰，但Omicron變異株傳染力強、傳播速度快，疫情瞬息萬變，請各市場攤商及商圈店家務必嚴守防疫措施，包括入口體溫量測、實聯制登記、全程佩戴口罩及手部消毒，採買過程禁止試吃、試飲及熟食要加蓋遮蔽等防疫措施，也提醒民眾採買年貨自主分流，多利用非尖峰時間。

經發局表示，今年起截至23日已啟動多場次的市場、攤集場防疫宣導與稽查，今天還會前往大順及天天新黃昏市場、武廟公有市場、鳳山五權南路攤集場等處。

至於過年期間包括旗津、興達港、蚵仔寮、鳳山中崙等觀光市場，預期將湧入返鄉遊憩人潮，經發局已排定多組人力，從小年夜開始至年初六，過年期間會前往稽查，落實防疫不打烊。