想達群體免疫 柯文哲向中央喊話：規畫替小學生接種疫苗 15:542022/01/24 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 想達群體免疫，柯文哲向中央喊話：規畫替小學生接種疫苗。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 各國5至11歲兒童施打新冠肺炎疫苗現況。（台北市政府提供／張立勳台北傳真） 想達群體免疫 柯文哲向中央喊話：規畫替小學生接種疫苗 訂閱影音： 中時新聞網 本土疫情嚴峻，台北市長柯文哲24日向中央喊話，若要達到群體免疫，在疫苗足夠的情況下，可規畫替小學生接種。 柯文哲今主持防疫記者會提出，中央需要思考小學生到底要不要打疫苗，台灣目前是接種至12歲以上，很多國家包括美國、加拿大、澳洲，5歲以上也有施打。 他說，雖然小學生感染新冠肺炎不會很嚴重，問題是會傳染給別人，若要達到群體免疫，可以考慮一下，疫苗夠的話大概要規畫替小學生接種。 東協廣場接種站動線混亂 市府：配合相關單位加強社交距離 因應疫情升溫 26日至30日花蓮年貨大街設隨到隨打站 #小學生 #群體免疫 #規畫 #接種 #柯文哲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 加開接種站 新竹關西衛生所假日大排長龍 12:262022/01/23 生活 以色列研究發現 逾60歲接種4劑疫苗防護力更強 05:002022/01/24 國際 新北春節加開接種站地點出爐 9天可打莫德納、BNT 15:032022/01/24 生活 桃園橫山書法藝術館夯 遊覽車臨停惹民怨 04:102022/01/23 地方新聞 供需失衡 親子停車證比格位多57倍 04:102022/01/24 地方新聞 民眾搶打疫苗 春節初四至初六北市加開接種服務 11:082022/01/24 生活 林明溱領軍 蓋社宅、推綠能、水資回收 04:102022/01/23 焦點要聞 學校教職員未接種2劑疫苗要每周快篩 2月起每月查核1次 12:572022/01/24 生活 楊頭高架竹北段引發民怨 立委會勘請高公局規畫「東側雙層」 15:192022/01/24 生活 5大產業園區 帶進40億財源、8600個就業 04:102022/01/23 焦點要聞 搶年後第1針！第3劑疫苗1／26起預約 國外打過2劑也開放 15:112022/01/23 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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