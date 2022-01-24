各國5至11歲兒童施打新冠肺炎疫苗現況。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

想達群體免疫 柯文哲向中央喊話：規畫替小學生接種疫苗

本土疫情嚴峻，台北市長柯文哲24日向中央喊話，若要達到群體免疫，在疫苗足夠的情況下，可規畫替小學生接種。

柯文哲今主持防疫記者會提出，中央需要思考小學生到底要不要打疫苗，台灣目前是接種至12歲以上，很多國家包括美國、加拿大、澳洲，5歲以上也有施打。

他說，雖然小學生感染新冠肺炎不會很嚴重，問題是會傳染給別人，若要達到群體免疫，可以考慮一下，疫苗夠的話大概要規畫替小學生接種。