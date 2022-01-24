美國雙航母打擊群和日本海上自衛隊在菲律賓海演訓

中方海軍不斷在日本南部和台灣東部附近秀存在，不但顯示北京海上軍力顯著擴張，也可看出，解放軍把相關海域視為未來可能的戰場。

據《金融時報》（Financial Times）報導，台灣，日本和美國官員說，至少6個月來，中方海軍已經在從台灣延至日本本土長達1000公里的琉球島鏈（Ryukyu chain）最南端東部和南部海域，輪流由驅逐艦和飛彈護衛艦穿梭巡航。

此外，1位美國國防官員說，近1年來，中方海軍增加了在琉球島鏈和台灣間西太平洋海域的活動。他說，中方軍艦通常在另一艘軍艦陪同的狀態下，在相關海域持續巡航。而這顯示，中方海軍首次連續在第一島鏈外連續部署。

北京認為，能在相關海域來去自如，執行任務的能力，是海軍實力的關鍵。而軍事分析家認為，要是北京攻台，西太平洋將是美中可能爆發衝突的主要地方。但美日為了因應可能的台海危機，培養聯合軍事行動能力，則加速了中方海軍的新行動。

台日防務專家說，中方海軍的行動擺明，解放軍演訓所針對的關鍵，在於未來可能因台灣爆發戰爭的局勢。如中方攻擊台灣東岸空軍基地，並阻止美軍從日本和關島馳援台灣等。