都說戀愛是有保鮮期的，多數情侶在一起久了，激情褪去後難免轉趨於平淡，不過《搜狐網》運勢專欄指出，有3大星座的愛情保鮮期特別短，談戀愛3分鐘熱度，新鮮感過後就容易對另一半失去興趣。

▍白羊座

白羊座積極熱情，唯獨缺乏耐心，也容易思慮不周，只要遇到心儀對象就會大方示愛，不會把自己的喜歡藏著，即便想藏也藏不住。不過一旦新鮮感過去，白羊座就會慢慢失去興致，有點提不起勁的感覺，容易對戀情感到厭倦。

▍雙魚座

雙魚座談戀愛之所以容易3分鐘熱度，源自於他們編織了許多不切實際的浪漫想像，一旦戀愛與現實牴觸，就會讓他們有種如夢初醒的感覺。尤其是雙魚座容易因為一時衝動愛上誰，當戀愛生活失去樂趣，或毫無浪漫可言，就會三心二意的尋找下個對象。

▍射手座

射手座相當重視精神感受，但是感情來得快去得也快，一旦發覺自己對眼前的對象不夠愛了，就會痛快的提出分手，不會拖拖拉拉的耽誤彼此，所以射手座的戀情大多都非常短暫。再者，射手座活潑外向，不斷尋找生活上的新鮮感，長期的戀愛生活會讓射手座覺得枯燥，所以談戀愛總是3分鐘熱度，談著談著就想分手。