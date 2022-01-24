儘管多等了一盤，俄羅斯好手麥維德夫（Daniil Medvedev）24日在2022澳洲網球公開賽男單16強戰，以6比2、7比6(4)、6比7(4)、7比5力退美國選手克瑞斯(Maxime Cressy)，來到最後8強。

前兩盤麥維德夫順利收下後，希望第三盤一鼓作氣收下勝利，不過克瑞斯在4比5落後時申請傷停，回來後頑強將比賽帶進搶七、並追回一盤，讓比賽延續到第四盤，這一盤兩人也都面臨破發點危機，前面幾次都挺過並保發，直到該盤第12局，麥維德夫終於在這盤自己第8個破發點攻破克瑞斯發球局，並藉著破發氣勢，下一局連得4分鎖定勝利。

歷經一場將近3個半小時的對抗，麥維德夫笑說也不想打得這麼辛苦，但每一場勝利都不簡單，選手必須心態夠堅強才行，他也認為自己有些破發點的表現要再好一點，能留在比賽中就很開心。

麥維德夫將和加拿大新生代好手阿里亞辛(Felix Auger-Aliassime)爭奪4強，兩人曾對陣過3次，贏家都是麥維德夫，小麥補充，兩人也在美網4強交手過，他覺得每個對手都不好惹，會趁休息日好好準備。