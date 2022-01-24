松下洸平能演能唱，已推出最新迷你專輯《你》。（CUBE. Inc.提供）

34歲日本男星松下洸平主演日劇《最愛》人氣翻漲，他接受台灣媒體越洋訪問，談到過去不溫不火的10年演藝生涯，被很多人稱為大器晚成或者10年磨一劍，他坦承：「好幾次想過是不是放棄比較好，常常覺得自己是不是不適合在人前表現的工作。」

但每當松下洸平有離開演藝圈想法的時候，正巧就會有一起工作過的導演，或是合作過的夥伴會持續邀請他參與演出，支撐他持續耕耘，松下洸平說：「因為他們持續邀請才讓我想辦法繼續努力下去，而不是只會軟弱的說些垂頭喪氣的話，希望能報答他們，所以真的很感謝不放棄我、支持我的工作人員。」

松下洸平這次拍攝《最愛》是第二次跟吉高由里子合作，他透露吉高由里子私底下的個性很明亮，在現場也是很會炒熱氣氛，從初見面至今始終沒改變，同時在詮釋角色的情感掌握非常厲害，可以做出表面上開朗但是內心非常纖細的細膩表現。

松下洸平跟吉高由里子在劇中有精彩的感情對手戲，劇中有很多令人怦然心動的對話，松下洸平說令自己最心動的情話金句，是他向吉高由里子告白「沒有其他想要一起考慮未來的對象」，笑說：「這句是我自己身為男人一輩子也會想要講講看的話。」至於現實生活中自己會是屬於直球告白的人嗎？他自認應該是會比較直接，不過也有膽小的部分，如果沒有自信對方會答應的話就不會告白。