新莊2歲女童墜落7樓亡 疑媽媽曬衣留她自己床上玩 16:002022/01/24 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新莊2歲女童7樓翻床墜樓亡 警封鎖現場調查（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新莊區一名2歲女童今下午2時許不明原因從雙鳳路住家7樓墜落，警消獲報趕抵現場，發現女童全身重創，已明顯死亡，因此並未送醫，目前警方已封鎖現場採證中。 據了解，媽媽正在曬衣服，疑獨留女童一人在床上玩耍，女童不慎從窗戶翻落，目前警方已封鎖現場釐清相關責任。 17歲尋親男孩被生母封鎖 遭二度遺棄悲傷輕生亡 中市議員邀大師 揮毫春聯送鄉親 #現場 #封鎖 #2歲女童 #7樓 #翻落 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 姊妹聚會變撕逼現場 女星閨蜜認當小三攤牌狠逼原配這檔事 09:282022/01/22 娛樂 北車爆發疫苗搶打潮 現場擠滿民眾 男星苦等4hrs才排到 09:522022/01/18 娛樂 玉山今晨飄雪了 現場美景搶先看 11:242022/01/22 生活 路邊發生連環車禍 他不顧危險衝現場救人 民眾一看竟是男神 09:282022/01/24 娛樂 潘孟安轟走莊瑞雄、鍾佳濱助理掀波 幕僚還原現場為他抱屈 22:052022/01/21 政治 中和免費贈春聯活動 警大頭娃娃宣導 17:102022/01/20 寶島 台科大辦跨校機械與機電專題競賽 媒合廠商現場徵才 09:542022/01/19 生活 過新年 有富國際集團送暖 04:102022/01/18 證券．權證 台中補習班擺床當民宿 將勒令歇業 04:102022/01/19 地方新聞 桃園男月台倒地命危獲救 今赴消防隊致贈感謝獎牌 19:152022/01/22 社會 國道三號沙鹿段 小客車撞護欄墜邊坡 釀1死4傷 22:292022/01/19 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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