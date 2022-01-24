新北市新莊區一名2歲女童今下午2時許不明原因從雙鳳路住家7樓墜落，警消獲報趕抵現場，發現女童全身重創，已明顯死亡，因此並未送醫，目前警方已封鎖現場採證中。

據了解，媽媽正在曬衣服，疑獨留女童一人在床上玩耍，女童不慎從窗戶翻落，目前警方已封鎖現場釐清相關責任。