為因應入境風險，中央流行疫情指揮中心日前啟動輕症分流措施，將落地採檢陽性的輕症年輕個案送往檢疫所收治。指揮官陳時中今宣布，今日起新北泰山、桃園龜山集中檢疫所也加入分流，若加上劍潭檢疫所，收治量能已提升至451間，春節前後則預計增加1500間量能。

根據指揮中心統計，在1月15日至24日中午，共轉送105位落地探檢陽性旅客前往劍潭安心檢疫所，同時段落地探檢陽性者有204位，佔總數的51.5%。而1月21日至23日件，桃園某自貿園區二公司相關確診個案共計100位，其中69位收治於劍潭檢疫所，分流佔69%。

陳時中表示，基本上，落地採檢的陽性的輕症個案，今日開始，新北市泰山集中檢疫中心、桃園龜山集中檢疫所加入分流收治，加上劍潭檢疫所，3所合計量能有451間。

根據規劃，20-49歲落地採檢陽性，且經現場人員評估無急性身體狀況者，均優先收治於雙北的加強版防疫旅館，或加強版集中檢疫所，而桃園龜山所則優先提供北區收治居隔/居檢陽性或社區篩檢陽性的輕症/無症狀個案。

陳時中表示，指揮中心將持續整備開設加強版集中檢疫所，預計春節前後全國可增加1500間的量能，收治輕症、符合標準的個案。