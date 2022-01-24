農曆金虎年即將到來，又遇疫情拉警報，遠東商銀數據顯示，APP「Happy發紅包」自2018年推出後即獲民眾相當歡迎，去年疫情推升使用人數成長400％，該行建議，過年民眾多多善用電子紅包，善用非接觸金融，讓民眾防疫也能傳心意。

遠東商銀表示，2022年該行將運用電子紅包廣發三族群，第一是民眾，從1月25日起至2月15日天天抽紅包，總包數逾8.8萬包，紅包總金額60萬元，為民眾開啟好運一整年。第二是員工，該行總經理周添財已連續五年與2577個員工家庭，在除夕夜一同圍爐發紅包，儼然成為遠銀員工家庭除夕重要的歡樂過節活動之一。第三是公益團體，遠銀投身公益不遺餘力，今年響應30週年公益30，額外加碼每包員工紅包金額30％捐贈伊甸基金會。即不僅要照顧民眾、同仁，也要在虎年新春送暖給需要幫助的人。

遠東商銀指出，Bankee發60萬元紅包期間自1月25日至2月15日，每日下午17時至21時登入遠東商銀Bankee官網活動頁面，即可玩抽紅包遊戲，天天抽出3888個現金紅包（若該日紅包提前全數抽畢，則該日抽紅包遊戲即提前結束）。

每人每天有3次抽獎機會，若每天分享活動頁面給2個親友，還能額外獲得2次抽獎機會，每天總計最多可抽5次，等於每人於活動期間內最多可擁有110次抽獎機會，每日中獎紅包金額可持續累計，現金統一於活動後匯入中獎人遠東商銀Bankee社群銀行數位存款帳戶。

活動設計還有三大加碼日，分別於1月31日除夕、2月10日初十及2月15日元宵節，紅包包數加碼至5000包（若該日紅包提前全數抽畢，則該日抽紅包遊戲即提前結束），大獎為1萬元加贈1萬點LinePoint等，共計8.8萬包紅包要送給民眾，虎年一路發就靠這一波。

遠東商銀強調，該行不僅鼓勵客戶善用電子紅包，也鼓勵企業老闆、主管運用電子紅包為員工炒熱年節歡樂氣氛，維繫情誼也作為過年、開工的好彩頭。每年遠銀總經理周添財皆會發送新春電子紅包犒賞同仁一年的辛勞，今年特別準備超過5000個新春、開工紅包，不僅要與2577位同仁、同仁家人共同雲端圍爐，也為開工加油打氣，上下齊心迎向新的一年。

每年搶紅包活動，員工皆反應熱烈，全家人熱鬧守著手機幫忙搶紅包、搶好運，提升彼此間的情感，也對遠東商銀大家庭產生認同感。該行說明，今年為響應遠東商銀30週年，善盡社會責任（ESG），特別規劃員工抽中的每一個紅包，都將額外再捐出紅包金額30％給「伊甸基金會」，員工也可選擇捐30％或紅包全額捐，凸顯這個溫暖大家庭，不僅照顧客戶、犒賞員工，更要持續回饋社會。