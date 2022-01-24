高雄中都特區因緊鄰美術館特區，大樓房價每坪已飆上4字頭，國家住宅及都市更新中心規劃在中都興建的「美都安居」325戶社會住宅，24日動土，高雄市政府與國家住宅及都市更新中心共同推動的萬戶社宅，最快可在3年內達標。

國家住宅及都市更新中心興建位於高雄中都特區的「美都安居」社會住宅，24日由內政部政務次長花敬群與高雄市市長史哲等人主持動土儀式，見證中央與地方協力合作，朝一萬戶社宅政策目標加速前進，擴大高雄市的社會住宅量能。

高雄副市長史哲表示，社會住宅是高市府實現居住正義多元配套政策的重要一環，過去，高雄市的社宅數量不足，現在要急起直追，高市府已與內政部國家住都中心合力推動1萬戶社宅計畫，並陸續動工興建中，預計3到4年內，可以達成目標，以保障青年及弱勢民眾安家居住權益。

高雄都發局指出，「美都安居」是國家住都中心在高雄動土興建的第5處社宅，座落於中都特區的德利街與德旺街口，西側即為中都濕地公園，地段十分優越。