高雄24日再增8例本土確診個案，且均與高雄港傳播鏈相關，高市府24日下午開記者會說明相關疫情狀況，並公布確診個案足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄24日再增8例本土確診個案，且均與高雄港傳播鏈相關，高市府24日下午開記者會說明相關疫情狀況，並公布確診個案足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄24日再增8例本土確診個案，且均與高雄港傳播鏈相關，高市府24日下午開記者會說明相關疫情狀況，並公布確診個案足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄24日再增8例本土確診個案，且均與高雄港傳播鏈相關，高市府24日下午開記者會說明相關疫情狀況，並公布確診個案足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄24日再增8例本土確診個案，且均與高雄港傳播鏈相關，高市府24日下午開記者會說明相關疫情狀況，並公布確診個案足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄24日再增8例本土確診個案，且均與高雄港傳播鏈相關，高市府24日下午開記者會說明相關疫情狀況，並公布確診個案足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄24日再增8例本土確診個案，且均與高雄港傳播鏈相關，高市府24日下午開記者會說明相關疫情狀況，並公布確診個案足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

Omicron變異病毒入侵南台灣，高雄港區遭攻陷，高雄24日再增8例本土確診個案，且均與高雄港傳播鏈相關，目前高雄港病毒傳播鏈確診數共累計49例個案，高市府24日下午開記者會說明相關疫情狀況，並公布確診個案足跡。

根據高市府衛生局疫調，案18466於1月16日至23日曾到中信造船公司新高廠區以及高鼎遊艇。案18467於1月17日前往土地銀行岡山分行、京城銀行岡山分行，20日到岡山佳來五金百貨廣場購物。

案18480曾於1月18日前往旗津海派平價活海產，19日到鳳山區老爺美食館，20日到鳳山跳舞香水衛武營店、三民區水刺床韓式料理餐廳澄清店，21日前往鳳山區麥味登南正店、樑廚河粉，23日前往鳳山全聯福利中心五甲店。

案18469曾於1月18日苓雅區鱔魚麵攤販，19日鼓山渡輪站，20日旗津區旗后觀光市場旁路邊攤、三浪麵店，21日旗津區無名夜市，22日苓雅區悟饕池上飯包，23日鼓山區中華電信西子灣服務中心、大鼓山男士專業店。

案18490於1月18日、20日前往前鎮區德昌夜市，22日及23日到旗津區大學城早餐店，22日旗津區沙仔地福壽宮，23日大港超市旗津店。

案18491於1月18日前往高雄港18號碼頭，20日苓雅區來來炭烤，21日三民區無名鴨肉料理店，22日仁武區乙昌汽車水箱（立記）。

案18492於1月20日前往小港區呷飽飽創意鍋燒麵、夢時代，21日旗津區廣濟宮對面家庭理髮，23日前鎮區東急屋百貨草衙店、大亨牛排。