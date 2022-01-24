屏東市觀光公車亮相，彩繪圖案相當吸睛。（林和生攝)

因應春節期間屏東市區熱門景點可能的爆量觀光人、車潮，屏東縣政府陸續啟用4處立體停車場，另外串連市區景點的假日觀光公車首次亮相，彩繪蔥寶、蔥娃模樣吸睛，為鼓勵民眾踴躍搭乘，特地祭出春節期間免收費，歡迎民眾透過停車轉乘方式，安排一趟春遊小旅行。

屏東市區擁有南臺灣最美森林圖書館「屏東總圖」、榮獲各大世界景觀獎項「屏東縣民公園」、全台最美文創園區「勝利星村」，還有超萌溜滑梯主題的「屏東勝利公園」等超夯景點，預計春節將吸引人潮朝聖。

屏縣府交通旅遊處長黃國維表示，為避免春節連假旅客暴增造成市區道路壅塞，縣府陸續開放信義路、幸福公園、民生路及屏菸1936文化基地等4座立體停車場試營運，共增加汽車1446格及機車92格停車位，為加強分流導引，已事先製作交通資訊懶人卡，讓民眾出門前做好功課，避免塞在路上影響遊興。

為讓民眾停妥車輛、前往屏東市區各景點，縣府調整屏市假日觀光公車路線，並以彩繪電動公車服務，路線串連包括「勝利星村」、「屏東總圖」、「屏東縣民公園」等熱門景點及新建停車場，於春節期間加密班次及提供免費搭乘措施，讓旅客玩得盡興，免去找停車位之苦。

屏東客運董事長郭子義強調，現階段面對疫情仍無法鬆懈，因此每班車收班時都將徹底清消，且民眾上下車皆採實聯制，貼心規畫與多一度服務，希望讓遊客感受不一樣的屏東風景。

黃國維也提醒，2022年計程車春節加成收費期間為1月28日至2月6日，計程車按表收費每趟加收50元，民眾搭車時可索取收據，並當場確認收費金額，以確保自身權益；另考量春節期間通勤、通學需求較低，縣內小黃公車自1月31日起至2月3日止停駛。