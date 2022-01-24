環保署24日進行「核能二廠除役計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組初審會議，根據資料顯示，核二廠除役開發範圍約60公頃，除役內容包含拆除作業、興建除役作業必要設施、用過核燃料移置及放射性廢棄物營運等，最終經過討論之後，順利通過環評初審，後續進入環評大會審查。

根據經濟部規劃，核電廠除役分4階段進行，包含除役過渡階段8年、除役拆廠階段12年、廠址最終狀態偵測階段3年及廠址復原階段2年，合計共25年。核二廠除役拆廠先從汽機廠房的系統設備開始進行拆解與拆除，再先後進行輔助廠房及反應器廠房、燃料廠房、廢料廠房與控制廠房等廠房設備拆解作業。

核二廠未來完成除役後，廠址輻射劑量將符合非限制性使用之標準，除保留區(含放射性廢棄物貯存設施)外，其餘土地現階段係朝電力事業用途來做規劃，台電表示，由於科技持續進步，未來會規劃作為低碳電力來源電廠用地。

經過閉門會議討論後，同意台電進行核二廠除役環評初審，不過也要求開發單位補出相關資料，包含評估訂定施工期間最大施工裸露面積限值，研擬具體空氣污染防制措施，包含營建工區主要車行路徑鋪面鋪設混凝土或瀝青混凝土等。

補充說明室內乾式貯存設施監測設備之監測項目，本廠除役後基地、相關設施及周圍應持續進行輻射監測，並納入報告書。評估增加衝擊區內自動相機數量，蒐集或補充1號、8號相機位置及基地東側區域麝香貓生態調查資料，研擬保育措施；評估台北樹蛙移地保育或設置人工繁殖設施，並諮詢、聘請相關生態專家進行現場指導，依專家意見據以研擬保育措施。