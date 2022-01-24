晶圓雙雄防疫升級 台積電、聯電即日起啟動居家異地辦公 16:102022/01/24 中時新聞網 曹逸雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 因應疫情升溫，台積電、聯電即日起啟動居家、異地辦公。(示意圖/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土疫情延燒，晶圓代工大廠台積電、聯電防疫措施均進一步升級，今(24日)起啟動居家、異地辦公模式。 台積電上周已啟動分組營運模式，全公司除特殊情況，全面暫停來賓、訪客入廠，防疫小組今日討論後宣布，因應疫情升溫，啟動居家及異地辦公模式。 聯電同樣也在今宣布，本周開始不同部門依不同比率，全面啟動居家上班，並將依據疫情發展，隨時滾動式調整，以確保員工及廠區安全無虞。 聯電本周起全面啟動居家辦公 明法說會備受關注 台積電、聯發科買單拉高 台股一度翻紅 上下震盪逾200點 #聯電 #台積電 #異地辦公 #居家 #模式 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 抽台積電股票 家樂福線上福袋10分鐘完售 12:522022/01/24 生活 台積電猛拉13元 台股急拉近260點月線線失而復得 12:292022/01/24 財經 1分鐘讀財經》牛年封關倒數 投信、外資、八大公股逢低撿這15檔 08:272022/01/24 財經 高市府攜手台灣微軟、台積電 今啟動偏鄉學校智慧化 12:072022/01/24 寶島 群益證券看本周指數區間17500-18200點 09:092022/01/24 財經 《半導體》台積電開低翻紅 力爭月線 10:172022/01/24 財經 國銀ATM新鈔 春節前估提領逾千億 04:102022/01/24 金融．稅務 《盤後解析》台積電帶隊 台股逆轉勝 14:492022/01/24 財經 台積電強勢拉抬 台股翻紅收漲89點 高低震盪逾300點 13:472022/01/24 財經 台股封關前血洗一片 他急問怎麼辦？內行曝超神解法 14:572022/01/24 財經 索尼CIS元件 擴大下單台積電 04:102022/01/24 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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