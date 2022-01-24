本土疫情延燒，晶圓代工大廠台積電、聯電防疫措施均進一步升級，今(24日)起啟動居家、異地辦公模式。

台積電上周已啟動分組營運模式，全公司除特殊情況，全面暫停來賓、訪客入廠，防疫小組今日討論後宣布，因應疫情升溫，啟動居家及異地辦公模式。

聯電同樣也在今宣布，本周開始不同部門依不同比率，全面啟動居家上班，並將依據疫情發展，隨時滾動式調整，以確保員工及廠區安全無虞。