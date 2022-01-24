《國際產業》KKR撒15.6億歐元現金 Accell點頭嫁 16:142022/01/24 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 荷蘭自行車製造商艾協爾集團(Accell Group)周一在一份聲明中表示，已同意由KKR帶頭的財團，以全現金收購；該財團對Accell的估值為15.6億歐元(約17.7億美元)。 該財團對Sparta和Batavus品牌自行車製造商的每股報價為58歐元，較Accell上周五收盤價有26%的溢價，並高出過去3個月均價約42%。 《國際產業》飛利浦估下半年強勁復甦 全年獲利增 《國際產業》瑞士蓮去年銷售可望大增 營益率拚年年升 #Accell #KKR #億歐 #自行車 #製造商 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》義大利微電子廠特諾本計畫IPO 估值40億歐元 12:502022/01/19 財經 2022 Go Bike TAIWAN玩騎認證 觀光局茂管處加碼好禮 16:092022/01/18 寶島 艾司摩爾接單強勁 EUV概念股營運大發 04:102022/01/20 財經要聞 《Go Bike TAIWAN》出發 達人帶路玩騎大鵬灣 10:372022/01/22 生活 自行車、面板需求熱 旭東今年拚重返成長 04:102022/01/14 產業．科技 台北國際自行車展暖身起跑 邀歐美品牌談疫後產業趨勢 16:412022/01/17 財經 台北國際自行車展 邀歐美品牌談產業趨勢 04:102022/01/19 產業特刊 深澳鐵道自行車3至5月暫停營運 6月全新光雕隧道主題亮相 11:522022/01/21 寶島 貿聯併購效應挹注 營運樂觀 04:102022/01/22 證券．權證 《國際產業》iPhone 13熱賣 蘋果奪回手機王位 12:162022/01/19 財經 竹崎鄉公所爭取經費改造滿竹自行車道 盼帶動竹崎旅遊 03:142022/01/14 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。