荷蘭自行車製造商艾協爾集團(Accell Group)周一在一份聲明中表示，已同意由KKR帶頭的財團，以全現金收購；該財團對Accell的估值為15.6億歐元(約17.7億美元)。

該財團對Sparta和Batavus品牌自行車製造商的每股報價為58歐元，較Accell上周五收盤價有26%的溢價，並高出過去3個月均價約42%。

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