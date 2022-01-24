春節長假將至，遇到國內疫情升溫，就算只能就近過年也要好好玩！國內超商龍頭統一超（2912）與三麗鷗家族、星宇航空等跨業合作，在全台打造多家主題聯名店等特色門市，讓消費者逛超商也能打卡「偽出國」，宛如置身主題樂園或精品百貨。

為了讓消費者逛超商也能有更豐富的多元體驗，統一超持續在全台各地打造特色門市，最近特色門市更是開到離島，由統一超旗下人氣大明星OPEN！家族，攜手超級萌友三麗鷗家族，首家主題聯名店在澎湖登場。

今年過年遇到疫情，不方便出國或出遠門，消費者就近逛超商，一方面補足生日必需品，還可順便打卡偽出國，成為過年新玩法。以下為統一超精選特色門市：

1.澎湖-OPEN！X Sanrio三麗鷗聯名主題店：7-ELEVEN澎港門市（澎湖縣馬公市鎖港里292號）

離島首家統一超主題聯名店在澎湖吸睛登場！由統一超人氣大明星OPEN！家族攜手超級萌友三麗鷗家族共同打造，門市設計融入澎湖地方特色，大量使用仙人掌、花火圖素，超應景的設計讓粉絲一入店就能感受澎湖特有魅力！「OPEN！X Sanrio三麗鷗聯名主題店」從店外就帶給粉絲滿滿驚喜，以OPEN小將、LOCK小醬、HELLO KITTY、美樂蒂、布丁狗及大耳狗喜拿為招牌，搭配OPEN小將最愛吃的鳳梨造型招牌燈箱，以及兩面分別高達300及450公分的大型打卡牆，光是門市外觀就可愛度爆表！

走進店內則是充滿萌趣的休憩區，座位區椅面更使用OPEN！家族及三麗鷗家族經典人物大頭設計，抬頭更可看到OPEN小將、HELLO KITTY帶著PLEASE美眉及大耳狗喜拿在迎賓，店內牆面隨處可見兩大家族的經典限定圖素搭配粉嫩色調，萌爆粉絲的少女心，休憩區旁更有HELLO KITTY經典蘋果造型陳列櫃，放著獨家周邊商品，絕對讓粉絲們買到想剁手，各式萌化人心的設計絕對成為澎湖最夯熱點！

2.桃園-7-ELEVEN未來商店X-STORE5：（桃園市大園區大成路一段2號）

統一超全新未來商店X-STORE5進駐桃園高鐵生活圈，串聯OPEN POINT會員生態圈，標竿國際、率先引進全新購物體驗「iscan X ipay」，打破傳統購物後至櫃台結帳模式，個人隨身智慧手機秒變智能行動購物籃，並結合多元支付工具，智能消費以「人」為核心設計體驗流程，整合智慧手機開發虛實融合OMO（Online Merge Offline）購物模式，全面提升數位消費體驗。

統一超未來商店X-STORE5更以「肖像複合體驗」策略延續場景經濟效益，以年度全新「OPEN！家族X三麗鷗午茶饗宴」雙肖像聯名為主題，推出首家繽紛馬卡龍色系的X-STORE，商品結構複合超商、冷凍鮮物、寵物專區、生活雜貨、CITY系列飲品、Mister Donut、Cold Stone、博客來、生啤酒等九大業態，勢必成為網美推崇的打卡新聖地！

3.台北-星宇航空主題店：7-ELEVEN敦北門市（台北市松山區敦化北路149號1樓）

航空迷瘋狂啦！統一超攜手時尚精品航空《星宇航空》，共同打造全球唯一的「7-ELEVEN X星宇航空主題店」，於台北市區吸睛亮相。店鋪設計由星宇航空親自操刀，以航空與宇宙作為設計主軸，融合飛機、星空、星探者等元素，並大量使用曜石灰、玫瑰金、大地金..等星宇企業識別色。不僅如此，店內更會定時撥放登機音樂及噴灑星宇機上專屬香氛，讓門市內外充滿高質感氛圍，也讓來訪民眾感受到量身訂製的星宇風格空間。

星宇航空主題店從店外設計就帶來滿滿驚喜，以機場航廈做為視覺設計，並將機場跑道融進招牌背景，天花板上的飛機裁型還原航機劃破天際的瞬間，以及與機場同款設計的星宇航空指示牌，就連門市座標經緯度定位都做為設計的一環；柱子上的第7航廈（Terminal7）更與大門上方的11號登機門（GATE11）相呼應，帶領著顧客一同搭乘星宇航空開啟7-ELEVEN之旅。

4.台中-寶可夢主題店：7-ELEVEN鄉林夏都門市（台中市西區忠明南路117號1樓）

寶可夢訓練家注意！統一超寶可夢主題店2號店進駐台中。本次設計仍由日本寶可夢公司親自操刀，讓店內店外充滿寶可夢及超大卡牌，周邊商品區沿用遊戲中寶可夢中心的樣式設計，讓粉絲彷彿置身遊戲中；店內更特別設置扭蛋機、Pokemon Ga-Ole大型卡牌機台及Switch遊戲主機，絕對讓訓練家們走進門市後久久捨不得離開。

寶可夢主題店2號店店外招牌就超滿巧思，特別融入寶可夢第四代御三家「草苗龜、小火焰猴、波加曼」與皮卡丘設計，彷彿在歡迎粉絲來到寶可夢的世界；門市左側櫥窗區有多張超大寶可夢卡牌，右側有14隻在小櫥窗周圍玩耍的皮卡丘以及超愛吃又超愛睡的超大卡比獸等你來合照。2樓休憩區所有座椅皆使用神奇寶貝球的設計，分別有大師球、精靈球、高級球、超級球，2樓靠窗吧檯座位區為伊布所有屬性進化的超大卡牌牆，絕對是伊布粉絲最佳拍照打卡點。台中的寶可夢訓練家們快快起身立馬出發到此打卡朝聖吧！

5.高雄-統一集團優質生活館：高雄市鳳山區海洋一路31號、33號

統一集團優質生活館全台首店位於高雄鳳山區，以開闊、無框、挑高、兼具氣勢為主要外觀設計，統一超結合OPEN！家族與SNOOPY兩大肖像創造歡樂遊逛趣味，店外設置OPEN！家族大型打卡牆，步入門市映入眼簾則有童趣十足SNOOPY史努比場景；康是美透過圓弧線條體現美妝柔和優雅氣質，配合弧形地磚創造高質感氛圍，引領消費者步入優質生活，置身主題樂園與精品百貨。

統一超更首次共同攜手星巴克、Mister Donut、COLD STONE、博客來、21世紀風味館、聖德科斯等品牌提供複合體驗；「！+？CAFE RESERVE」不可思議咖啡館初次結合「巧克力冷藏櫃」，與40多款歐洲知名巧克力交錯產生全新美味風采。並與統一集團南聯國際、德記貿易首次引進冷藏恆溫酒櫃，嚴選世界各地紅白酒、香檳、清酒、氣泡酒等知名酒款，消費者可恣意品嚐來自歐、美、日、韓等佳肴美飲，宛如環遊世界般味蕾饗宴。

6.高雄-永續標竿店：7-ELEVEN鳳儀門市（高雄市鳳山區頂庄路209號）

統一超6000店里程碑「鳳儀門市」落腳高雄市鳳山區，為首家結合建築美學、智能科技、節能設備、綠色生活及複合業態全新永續店型。「鳳儀門市」援引當地知名古蹟「鳳儀書院」定名，結合在地風采形塑一店一故事獨有風貌。門市外觀有如一展溫暖的羽翼，獨特的造型設計加上綠樹、植栽，呈現出生活與自然共存的現代感，營造出有質感的生活空間。門市內空間設計以河川為發想，白、綠主色調象徵川流全景，運用河川彎曲的弧形元素貫穿室內，藉由柔和、優美和跳躍線條延伸視覺效果，象徵統一超循著社區聚落而立，在地連結且生生不息。

門市更結合智能消費，導入X-STORE的「自助結帳系統」，不僅具OPEN POINT會員累點功能，結帳時也可使用多元支付模式；商品結構上導入複合類別，有K.Seren美妝、博客來、現打啤酒、果子屋及嚴選素材鮮物提供多樣化的冷凍生鮮，滿足消費者多元需求。