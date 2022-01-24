越南產線恢復正常、產能全開，運動、戶外服飾需求強勁，手中訂單已看到第二季，加上反映原物料成本上揚，報價有調漲，南紡(1440)、福懋(1434)對2022年上半年營運樂觀；福懋更在越南同奈廠擴產下，預期今年上半年的營收成長幅度應有2位數。

南紡指出，主要產線越南廠目前的稼動率滿載，全產全銷下，接單能見度已達2022年第二季。

拒用新疆棉事件，讓全球棉價在2021年的第四季衝高到十多年來新高；今年以來，棉價雖有回檔，但，南紡指出，仍維持在高檔，手中低價庫存仍有不小的利差。

看好後疫情時代越南紡纖供應鏈的前景，南紡計畫在越南進行產能擴產，最快年底前定案。

福懋的聚胺、聚酯梭織布銷售量佔比中，運動類為51.9%、戶外類38.2%、時尚休閒占5.5%；在NIKE、ADIDAS等品牌客戶今年下單量成長下，且，又有報價調漲，市場預期，福懋上半年的營運成長無虞。

而2022年2月起，越南同奈廠擴產，每月增加100萬碼布的產能加入，福懋指出，上半年的營運應有穩增長的空間。

福懋織布在2021年的銷售比2020年成長近1成；2022年，在疫情過後，品牌客戶補庫存、消費市場回溫下，預期，訂單量成長會超過10%。