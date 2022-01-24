台灣微軟、台積電慈善基金會高雄市政府教育局今天宣布啟動「偏鄉學校智慧化計畫」，由微軟師資分享Microsoft 365運用技巧，及台積電慈善基金會提供之硬體資源，協助高雄市偏鄉學校教職人員使用數位工具能力，進而加速校園邁向智慧化。

為加速實現教育轉型，高雄市政府教育局投入各種教育資源供學校申請，幫助偏鄉學校能更有效地取得資源。微軟專業師資培訓及台積電慈善基金會捐贈的裝置，提升偏鄉教職人員三大關鍵數位能力-文案力、趨勢力及表達力。

高雄市長陳其邁表示，高雄是有2900平方公里，是台北市的10倍大，因此山上及海邊有一些偏鄉學校，如何讓這些偏鄉孩子在人生競賽中取得機會平等，是市長的重大責任。高雄市很高興能攜手台灣微軟及台積電慈善基金會，藉由整合專業資師培訓及硬體資源，縮減城鄉數位落差。

台灣微軟總經理孫基康表示，「數位加速已勢在必行，國家與產業積極數位轉型之下，數位人才的培育是其中的關鍵，微軟持續與夥伴創造許多培訓計畫。延續前次與台積電慈善基金會的合作，此次再度攜手挹注資源予高雄市政府，透過導入專業師資培訓及硬體資源，提升高雄市偏鄉學校的數位能力。

台積電慈善基金會董事長張淑芬表示，台積電慈善基金會長期關注弱勢，傾力幫助偏鄉的教育與就業。除了偏鄉學生，教師也是我們積極培訓的對象，唯有提升偏鄉學校的教學品質，以科技為教師建立數位技能，教師才能幫助學生發展更多元、更有競爭力的未來。

高雄市偏鄉學校師資培訓計畫「你不知道的Microsoft 365」，將由台灣微軟專業講師提供為期3日的師資培訓課程，培養高雄市國、高中職行政人員具備撰寫電腦文件與操作之技能，從撰寫提案、增加資訊傳達技能到看見數字背後的趨勢等，以系統化課程幫助其有效運用數位工具提升工作效益，並實際應用於多元教學情境。