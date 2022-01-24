立陶宛所產的2萬多瓶「黑螺旋槳蘭姆酒」，台酒2月1日開賣，售價600元，卻遭到網友批評，中國大陸每瓶31元(新台幣137元)到49元(新台幣217元)，把台灣人當「盤子」。台酒回應「訂價可受公評」。

針對立陶宛深蘭姆酒定價，台酒表示，主要反映4項成本，航運成本；酒品入關所要課的關稅、酒稅；這批酒的酒標原本要送抵中國大陸，但是台酒要重新製作中文繁體標籤，符合台灣市場所需。以及立陶宛的深蘭姆酒是裸瓶，台酒另外設計盒子和紙袋等，這也是需要成本。

此外，就其他國家的訂價，歐洲售價是700ml賣667元(已經換算為台幣)、新加坡同樣的量賣720元、香港更貴，500ml賣740元，台酒700ml賣600元已經相當合理，但是台酒也不知道為什麼中國大陸賣立陶宛深蘭姆酒為何這麼便宜。

另外，提供給全家預購的量，台酒表示，第一批為1800瓶；第二批農曆年後則有3000瓶，民眾也可以透過全家事務機訂購。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障