四大公投落幕後，民進黨也展開黨內公職對公投「不同意票」宣傳KPI的統計。對此，民進黨台北市議員王世堅認為，「公投結束就結束了」，這項調查應該不會做為提名或懲處的依據，否則是不對的，且投票應該尊重民意，不能強勢要求支持者；至於身處綠營劣勢選區的公職人員，他們也都是「盡人事，聽民意」。

針對民進黨內公職宣傳公投「不同意」的KPI，根據《自由時報》報導，民進黨15位區域立委中，有37位立委符表現達標；但有部分立委選區的優勢被公投翻轉，或劣勢選區劣勢擴大。

王世堅今天(24日)在政論節目《新聞大白話》中表示，各政黨在黨內競爭時都是「燈開著風度翩翩，燈關掉打的鼻青臉腫」，但是參選的人也會注意民意，民眾都不是傻瓜，如果打得太離譜，過去的形象都會減分，最終都是以民調為重要參考。

王世堅直言，公投結束就結束了，這個表應該是參考，如果以這個表對某些表現劣勢地區的公職作懲處，「這不對」。在一些藍大於綠的選區，當地的公職只能「盡人事，聽民意」，且這些在劣勢選區的立委，他們在選區裡都很認真宣傳。不過，投票總是要尊重當地民眾看法，不是說用下命令或強勢要求支持者，畢竟投票是人民的權力，是秘密進行的。

王世堅認為，提名應該以民意調查做參考，絕對不會是以公投投票來做標準，那是不可能發生的。同時，針對禁止政治人物跑攤，王世堅則說，這對具有「空優」的候選人可能沒有影響，且這個做法是對的，因為現在防疫最重要的，此時此刻拜票不太好，而且事實上是要求每位候選人，既然大家都沒有跑，也是公平的。