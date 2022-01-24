還記得1991年經典港片《賭俠2之上海灘賭聖》中，與「今晚打老虎」（Comment allez-vous）賭聖周星馳對戰的「法國賭神」皮亞卡箱（Pierre Cashon）嗎？他拍了2部電影便離開演藝圈。31年過去了，他已步入中年，轉行成為釣魚教練。

飾演法國賭神的前男星為Declan Wong，1991年曾拍過《賭俠2上海灘賭聖》和《縱橫四海》，儘管戲份不多，高大帥氣的模樣仍令觀眾印象深刻。只不過Declan Wong沒繼續待在演藝圈，他拍了2部作品後就到紐西蘭居住，2009年創立YouTube頻道、2016年開IG帳號分享生活，2017年還開旅遊公司帶領遊客進行飛繩釣魚教學，從他PO出的動態中，經常都在山、湖邊進行戶外活動，不難看出對大自然有多麼熱愛。

Declan Wong在《賭俠2之上海灘賭聖》的演出畫面。（圖／微博）

值得一提的是，Declan Wong有兩個明星哥哥，大哥為好萊塢影星王盛德，二哥則是港星王敏德，三兄弟都有混血基因，年輕時都先後加入演藝圈，Declan Wong則為最早回歸平凡人生活的，儘管少了星味，外型多了歲月的痕跡，但他發展第二專長，又培養出喜愛戶外活動的興趣，照樣把生活過得多采多姿。