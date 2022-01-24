毒販擁槍揚言遇警駁火到底 警丟震撼彈秒棄械。

40歲賴姓男子擁槍販毒遭通緝，逃亡期間仍販毒籌跑路費，且明知已被中部地區多個警察單位盯上，卻高調放話：「一旦遇警方攻堅一定反抗對幹」行徑囂張；台中市刑大日前掌握其藏匿處，會同保大霹靂特警支援攻堅，賴一度頑強抵抗，未料特警丟擲震撼彈強攻，賴嫌卻被嚇到耳鳴、六神無主，始棄械就擒。

賴嫌以防止毒品交易時遭黑吃黑擁槍自重，先前被警方查獲後因未到案遭通緝，但他逃亡期間持續販毒籌措跑路費用，且高調對外放話，「一旦遇警方攻堅一定反抗對幹」、「就算是路上被攔檢也一定駁火拼到底」、「只要遇到條子一定駁火」，行徑囂張。

台中市刑大日前鎖定賴嫌藏匿處所，並多次暗中勘查擬定攻堅路線，並會同保大霹靂特勤中隊支援圍捕，警方上門時在門外多次喊話勸賴嫌出面投案，但賴嫌揚言一旦攻堅一定駁火拼到底，雙方因此一度對峙近半小時，最後特警趁機從氣窗丟擲一顆震撼彈到屋內，瞬間火光、煙霧四起，猛烈的爆炸回音讓賴嫌烘然耳鳴、六神無主。

賴嫌見大勢已去始放棄抵抗、束手就擒；警方也在現場查獲手槍2把、子彈1批、大量毒品及販毒所得現金贓款，訊後全案依槍砲及毒品等罪嫌送辦，同時將他解送歸案。

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