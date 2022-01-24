疫情加速全球教育轉型，混成式教學成為疫後新常態，使偏鄉學校資訊數位落差進一步拉大。對此，高雄市政府攜手台灣微軟及台積電慈善基金會，今（24）日宣布啟動「偏鄉學校智慧化計畫」，盼提升台灣偏鄉學校的數位競爭力、縮小城鄉學習差距。

此次計畫將由微軟師資分享Microsoft 365運用技巧，台積電慈善基金會提供硬體資源，賦能高雄市偏鄉學校教職人員善用數位工具、提升文案力、趨勢力及表達力等三大關鍵數位能力，使廣大學子擁有更豐富的資源與良好的發展，進而加速校園智慧化，實現教育轉型。

高雄市政府近年來除透過各項計畫落實數位行動學習外，並以「策略聯盟」為偏鄉教育重要發展主軸，以多元面向共同推動各項計畫。此次由教育局投入各種教育資源供學校申請，幫助偏鄉學校能更有效地取得資源，以加速實現教育轉型。

微軟面對疫情加速全球產業數位轉型，致力於運用科技賦能全球提升企業韌性。台灣微軟此次以教育面向切入，透過導入軟硬體、人才培育及產學合作等資源，與各界夥伴攜手幫助全台偏鄉學校提升數位競爭力、縮減數位落差，給予教師與學生最新的教育資源。

而台積電慈善基金會投入台灣弱勢扶持及永續推廣，多年來以照護獨老、推廣孝道、關懷弱勢、保育環境等面向為主軸。近年致力於以「智慧」做公益，此次藉由捐贈硬體裝置深入高雄市偏鄉，為偏鄉教師提供優質硬體資源，幫助其接軌新興科技、提升數位應用能力。

高雄市長陳其邁表示，混成式教學成為疫情衝擊下學習不中斷的重要關鍵，很高興能攜手台灣微軟及台積電慈善基金會，藉由整合專業資師培訓及硬體資源，縮減城鄉數位落差，也為偏鄉師生創造更多數位機會，為下一代學子紮根關鍵數位力。

台積電慈善基金會董事長張淑芬表示，唯有提升偏鄉學校的教學品質，以科技為教師建立數位技能，才能幫助學生發展更多元、更有競爭力的未來。此次為高雄市偏鄉學校提供硬體裝置，與台灣微軟共同加速弭平城鄉學習數位落差，可發揮更具體的社會影響力。

台灣微軟總經理孫基康表示，微軟此次再度攜手台積電慈善基金會、挹注資源予高雄市政府，透過導入專業師資培訓及硬體資源，提升高雄市偏鄉學校的數位能力。隨著資料中心落地計畫，將持續以雲端平台賦能教育轉型，為全台師生享有創新、豐富的教學與學習體驗。