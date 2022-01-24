林暉閔（右）與黃新皓合作《基因決定我愛你》。（達騰娛樂提供）

林暉閔與黃新皓合作《基因決定我愛你》。（達騰娛樂提供）

演技實力派林暉閔獨挑大梁演出台灣自創精緻台腐劇代表作《基因決定我愛你》，林暉閔2012年憑電影《星空》獲得第14屆台北電影獎最佳新演員、第6屆亞洲電影大獎及第49屆金馬獎最佳新演員提名。2021年在電影《緝魂》中突破性演出，又獲得好評。這次演出《基因決定我愛你》，林暉閔表示，從來不知道「獨挑大梁」這4個字原來是這樣的有壓力。

為何想接演BL劇？林暉閔表示：「有個關鍵是和製作人Ben哥(辛誌諭)見面時，他說看過我的其他作品，覺得我是他們想找的那個角色的演員，約談跟他想的一樣，就想合作。當然我自己也希望有些不同類型的角色演出，所以就嘗試看看也沒有什麼不好。真的很開心可以演出《基因決定我愛你》。」

林暉閔劇中獻出螢幕男男初吻，郝心翔導演將吻戲安排在開拍第一天就拍攝，第一次嘗試男男接吻感受如何，「這不是我的螢幕初吻！但卻是第一次和同性接吻，感覺滿單純也是軟軟的，覺得他們嘴脣都保養得很好。」聽起來對男男吻頗為回味。

日前製作人辛誌諭邀約所有演員看了部分集數，林暉閔對自己的表現一直都很嚴苛，「看試片的時候，心裡其實是隨著畫面，在回憶著拍攝期那時候我們發生了什麼事，一起經歷了哪些喜怒哀樂，回味著這一切一切，大家真的好努力好認真的完成它。唯一不太習慣的是播放的長度，一集才30分鐘，我自己覺得不太夠，會想趕快看下一集。」

《基因決定我愛你》去年在網路釋出全球搶先看3分鐘影片後，法國BL France網站列出這是2022年10部最值得期待的BL劇之一，而在日本BL網站，也引起日本腐男女們和姨母們熱烈討論，除了對演員的顏值表示滿意外，對劇中的場景更是覺得好美。網友們紛紛留言討論「好美的風景！好想知道在哪裡拍的」、「天啊！要不是因為疫情，真想一秒飛到台灣」、「台灣的風景也太漂亮了吧」、「真的是在台灣拍的嗎？」被讚這是一部關於愛和友誼的治癒劇。