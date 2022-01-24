家樂福手推車消毒。（業者提供）

家樂福今（24）日指出，高雄地區包含鼎山、愛河、成功、澄清、光華、楠梓、新楠、鳳山、五甲等9間量販門市，自主升級過年期間防疫五大措施。（業者提供）

超大實聯制QRcode。（業者提供）

有鑑高雄疫情升溫，連日來爆發多起確診個案。家樂福今（24）日指出，高雄地區包含鼎山、愛河、成功、澄清、光華、楠梓、新楠、鳳山、五甲等9間量販門市，自主升級過年期間防疫五大措施。

家樂福提到，包含「每日閉店清消、收銀線防護措施、收推車消毒、專人清消觸碰熱點、強化入口防疫管理」，著重人性化且貼心的防疫措施，並鼓勵民眾一站購足減少出門機會，提供給所有消費者及員工安全的消費及工作環境。

升級防疫五大措施內容提供如下：

一、閉店後進行全面清消：家樂福高雄九間量販門市，員工在店面閉店後進行全店的清消，強化店面把手、商品區、置物櫃、服務台等區域，如24小時門市則以深夜2點至4點時間顧客較少的時候進行清消。

二、收銀線安心防護消毒：為避免收銀線的交互感染，收銀線採逐個客戶消毒，員工將在結帳完畢後，提供明顯告示，以酒精擦拭收銀線的輸送帶區域。收銀線及藥妝櫃台裝上防護門簾，防護購物更安心。

三、手推車清消後提供：手推車為賣場內消費者長時間使用的器具之一，高雄地區門市將使用過後的手推車，以酒精槍全面將把手、手推車欄杆消毒，確保消費者皆使用經消毒完成的手推車。

四、專人巡視手扶梯、電梯按鈕，賣場冷凍／冷藏冰箱把手，顧客體驗區或樣品等，熱區不定時消毒：各店派專組人員將手扶梯把手、電梯按鈕、廁所握把等區域全面巡視逐一消毒。

五、入口處強化防疫管理與貼心人性化服務：入口處因應人潮，每店加派人手強化實聯制、酒精消毒的防疫管理，提供自動偵測體溫，超過37.5度會自動通知，通關更快速，超大實聯制海報，拉長距離，避免人潮聚集。同時將筆、手提籃等消費者接觸物品進行不定時消毒。提供一次性的手套讓民眾自行取用，降低交互觸摸商品的風險。