高雄40歲李姓男子騎著單車閒晃，在鹽埕區超市前騎走一輛的衣索比亞籍學生、未上鎖的YouBike。警方執勤時發現李男正騎著贓車，盤查的過程李男企圖以笑容可掬的模樣裝傻脫身，但警方將他帶回派出所、播放監視器畫面打臉，才讓李男坦承犯行，全案最後依竊盜罪嫌移送。

衣索比亞籍學生日前騎著YouBike到鹽埕區，沒上鎖就進到超商購物，被李男有機可趁。外籍生擔心要賠償上萬元，急忙報案。警方根據超商外的監視器畫面，掌握單車被穿黑衣、揹著紅色大背包的李男騎走。

「帥哥～有帶證件嗎？」隔天上午11時許，鹽埕分局七賢路派出所員警執行護鈔勤務時，在一家鐘表行前撞見李男騎著疑似失竊的YouBike，故作親切上前盤查，李男還一臉笑意熱情配合。

員警先問李男「你是台灣人？」李男還回說「台灣人啊呵呵呵」故作鎮定。員警故意再問「你這腳踏車哪裡來的？」李男開始支支吾吾回說「租來的」。

員警比對單車編號，確認就是失竊的單車，李男還一度辯解「租好一陣子了，一卡通上還有紀錄阿」。員警接著冷回「確定是借來的嗎？」李男還「對阿對阿…」猛點頭，員警見李男不願承認，直接將人帶回派出所播放監視器畫面給他看，李男才願意坦承竊車。

警方調查，李男當天先騎著一輛銀色單車，發現這輛YouBike未上鎖，立刻「以車換車」騎著YouBike離去。李男也辯稱銀色單車是自己的，但警方不採信，全案依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。