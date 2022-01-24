連鎖餐飲集團六角國際（2732）今（24）日召開董事會，決議將自1月25日起啟動庫藏股機制，預計在股價70元至130元區間買回1000張庫藏股，本次買回股份之最大金額為11.9億元，目的為轉讓股份予員工，用以激勵士氣，並留任績優人才。

六角國際董事長王耀輝表示，公司重視人才，視員工為最重要資產，即使這兩年公司營運受到疫情干擾，仍維持自2015年迄今連續7年都進行員工選擇權發放與執行，今日董事會決議買回庫藏股是為了轉讓股份予員工，用以激勵士氣，並留任績優人才，預計期間1月25日至3月24日止，自集中交易市場買回庫藏股，預計買回數量為1000張，佔公司已發行股份-的2.23％，買回區間價格為70-130元，買回總金額不超過新台幣11.9億元。

六角持續進行品牌優化與體質調整，今年「Chatime日出茶太」將重啟強勁展店動能，未來5年會以平均每年全球門市淨增加25-30％為目標，在全球布局的紮實基礎下，亦將帶動旗下天恩粉圓等營運表現同步提升，加上王座國際連續數月已轉虧為盈、今年營收獲利均可望重返成長軌道。

六角子公司王座國際則歷經兩年多的體質優化調整後，亦已連續數月繳出獲利表現，旗下「段純貞牛肉麵」亦於去年12月中插旗美西加州的庫比蒂諾市，是「段純貞牛肉麵」繼香港展店後第二個進軍的國家，同時也是全美第一家。

六角預期，未來隨著全球疫苗覆蓋率提升下，國際旅遊將會逐步復甦，公司在全球佈局的領先地位，從今年起店數年成長率將會維持至少兩成，2022年目標為1500家。