台股24日持續受到美國高科技類股下跌影響，大盤開盤跌破季線支撐，指數再創今年以來新低，不過，在美股電子盤出現反彈下，在權值股拉抬下，出現反彈，指數由黑翻紅，終場加權指數上漲89點，收在17989點，成交量為2633億元。

國泰證期協理簡伯儀指出，再過二個交易日大盤就是農曆年封關，觀察過去15年大盤農曆年前後5天的走勢，在過往5天前，農曆封關的大盤上漲機率約60％，若將時間縮短為最近10年，大盤只有在2014、2018年二次封關前5日是下跌外，其餘八次都是上漲，上漲機率提高至八成。

且觀察封關日當天大盤上漲機率在過去15年中也有87％，顯示隨著不想抱股的賣壓逐漸在春節前消化後，指數封關前上漲機會大，因此，若以今年封關前5日大盤指數為1月20日，當天收盤在18218點，目前收盤指數離20日的位置仍有一段距離來看，短線大盤具備跌深反彈機會。

雖然指數仍有反彈空間，但從近期大盤的量價結構可以發現，大盤呈現價跌量增、價漲量縮的走勢，而從日線的技術指標來看，目前日KD指標呈現交叉下彎，RSI指標維持在50以下的空方區，MACD負的柱狀體也持續擴大，技術指標目前也未見好轉跡象。

且觀察周一集中市場、櫃買市場都是上漲，但上漲家數是下跌家數的一半，顯示反彈主要是建構在賣壓減輕的反彈，多數個股並未隨著指數上漲，走出反彈走勢，因此，短線在選股難度增高，國內疫情變數大、國際股市為明顯反彈前，操作上不宜躁進。