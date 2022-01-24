新的一年開始，也是老闆慰勞辛苦員工發放年終獎金的時候，財政部高雄國稅局提醒，年終獎金為非每月給付之薪資，每次給付金額未達薪資所得扣繳稅額表無配偶及受扶養親屬者之起扣標準者（111年度為新台幣86001元、110年度為新台幣84501元），免予扣繳。

如達前項金額者（111年度為新台幣86001元、110年度為新台幣84501元），扣繳義務人也就是公司，需按給付額扣取5％稅額，不須與當月按月給付之薪資合併辦理扣繳，所扣取之稅款應於次月10日前向國庫繳清。

該局進一步表示，如果員工屬當年度未能居留滿183天之非中華民國境內居住之個人，其所領年終獎金須與當月按月給付之薪資合併辦理扣繳，全月給付總額在行政院核定每月基本工資1.5倍以下者（111年度為25200元x1.5=37800元；110年度為24000元x1.5=36000元），按給付額扣取6％稅額，若超過1.5倍，則按給付額扣取18％稅額，扣繳義務人並應於代扣稅款之日起10日內，繳清稅款並完成扣繳憑單申報。