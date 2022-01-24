楊惠絜（右）勇闖歌壇，兩首新歌都成為知名戲劇片尾曲，小有名氣的童星小歌手楊博智（左）也曾接受她的歌唱指導，今天一起到社頭清水岩寺為家扶義賣燈籠宣傳。（謝瓊雲攝）

美魔女歌手楊惠絜（前排中）去年發片前夕遭遇車禍還一度腦震盪，今天上午她到社頭清水岩寺參拜還願，感謝菩薩保佑她平安康復，並拋磚引玉認購500個彰化家扶中心的元宵燈籠。（謝瓊雲攝）

美魔女歌手楊惠絜（左二）去年發片前夕遭遇車禍還一度腦震盪，今天上午她到社頭清水岩寺參拜還願，感謝菩薩保佑她平安康復，並拋磚引玉認購500個彰化家扶中心的元宵燈籠。（謝瓊雲攝）

台語歌壇美魔女楊惠絜去年發片前夕卻遭逢意外，車禍導致腦震盪住院，出院至今仍留下恐懼症，為了安定心神她前往社頭清水岩寺向觀世音菩薩參拜，24日回寺還願並認購500個彰化家扶燈籠拋磚引玉，呼籲大眾一起共襄盛舉，幫助家扶兒童。

楊惠絜是中台灣知名的台語歌唱班教學名師、頗負盛名，駐顏有術的她外型亮麗、身材傲人，完全看不出已婚還是兩個青少年的媽；她去年底推出單曲《原來愛你只是一場夢》，成為民視《孟婆客棧》的片尾曲，一砲而紅，今年再接再厲拍攝第二支單曲MV《憨腮腮》，也是三立八點檔片尾曲，勇闖星途十分勵志。

楊惠絜是音樂系科班出身，專長鋼琴、琵琶，嫁到彰化大村後開課投入鋼琴與歌唱教學；2012年就曾發行過專輯，她個歌唱班開課總是滿座，指導許多童星、少年歌手在電視歌唱選秀節目中大放異彩；上午她就帶著一票小童星楊博智、楊子儀、林宇甄、林宇呈等人，來到社頭清水岩寺，為彰化家扶中心宣傳義賣燈籠。

楊惠絜表示，去年發片前夕發生車禍，住院多日才出院，還因此留下後遺症，開車出門與人會車都會害怕、嚴重恐懼，她到社頭清水岩寺燒香祈福，在佛菩薩加持下，生活終於逐漸回歸常軌；她想起車禍當下嚇壞了，當時一位陌生路人將受困車內的她救出，她想把好心人的善心傳遞出去，因此主動認購家扶燈籠，呼籲更多企業團體一起響應公益。

清水岩寺總幹事陳慶福說，2014年起每年在元宵節前夕提供場地，讓彰化家扶擺攤義賣古早燈籠，為家扶兒籌措助學金，8年來已幫家扶籌募到30萬元助學金。

為免群聚染疫風險，清水岩寺採取香客自由樂捐、自取燈攏的方式義賣，陳慶福呼籲各地遊客、香客，春節期間前來清水岩寺拜拜、賞茶花，燒香祈福兼做公益、賺功德。