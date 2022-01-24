女星張庭在與丈夫林瑞陽涉嫌傳銷風波後，近日被微博瘋傳疑似「首度露面」並與女兒一同出鏡的畫面；影片中母女倆在鏡頭前掩面大哭，張庭戴著帽子和口罩，她用手摀著臉，一直都沒有說話，不過眼神卻非常的悲傷；張庭的12歲女兒在鏡頭前不停的作揖，懇請網友原諒，母親則在後面默默哭泣，畫面頗為心酸。

在張庭風波後，微博近日瘋傳她疑似「首度露面」（傳是近期畫面）的影片中，張庭帶著女兒一起現身，母女倆在鏡頭前掩面大哭。只見張庭戴著帽子和口罩，還用手摀著臉，一直都沒有說話，不過眼神卻非常的悲傷。看母女倆身處的背景，應該還是在他們位於上海價值數億的豪宅之中，生活品質似乎沒有受到太大影響。

張庭風波後首露面掩臉痛哭，12歲女兒並不停請求網友原諒。（圖／翻攝自陸網）

但自從風波發生後，很多網民在社群平台上攻擊甚至辱罵張庭一家。為此，影片中張庭的12歲女兒在鏡頭前不停地作揖，懇請網友們原諒，母親則默默站在後面哭泣，女兒擋在媽媽的身前哀求，看起來像是想當擋箭牌保護媽媽，這般畫面看上去頗有幾分心酸。

此前，張庭的公司被爆出現經濟問題立案偵查，曾有工作人員回應媒體而透露：涉案人員很多，金額巨大，目前的偵查進展不方便透露，但是已經進入「財務審計」的階段，調查完成後會向公眾發布正式的通告。一代酒窩女神如今落得如此境地，還要女兒出面懇請大家的原諒，著實令人唏噓。

張庭風波後首露面掩臉痛哭，12歲女兒並不停請求網友原諒。（圖／翻攝自陸網）

男星明道和張庭是好朋友，此前也一直參與公司的運營，兩人也曾多次同框出席活動。此次明道的好友還對媒體爆料，稱明道「受到了牽連，很多演藝活動都無法展開」。不過對此，明道隨後親自闢謠否認，直言這是不實的言論，還表示自己和這位所謂的好友已經長時間沒有聯繫。