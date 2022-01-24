男子團體「飛輪海」成員出身的男星吳尊，擁有高挑身材與俊俏臉龐，汶萊籍華裔的他因此有「汶萊王子」封號，吳尊的家族在汶萊當地非常有名望，但他去年底傳出舉家移居上海，如今他上節目鬆口，確實有計畫將兩個子女NeiNei、Max送到大陸讀書，這趟就是來選學校的。

吳尊因為工作關係奔波於汶萊、大陸兩地，但去年底發現他的老婆與孩子都陪他來到上海，吳尊也不吝po出一家子四處旅遊玩耍的照片，眾網友紛紛猜測是移居上海的前奏，但他當時沒有公開回應此事。

直到近日吳尊作客《星月對話》，接受主持人江月專訪，鬆口原本是計畫明年(2023年)要讓孩子們去澳洲念書，連學校都看好了，但因為疫情的關係，改變了想法，跟老婆討論了之後，「我們兩個都覺得，其實帶小孩來中國上學讀書，是非常好的方向，所以這趟來也有去看學校」。

吳尊透露，讓孩子到大陸念書，主要是讓孩子們學習中國文化及中文，覺得幫助很大，笑稱小孩在大陸讀1個月的書，「等於在汶萊5個月」，因為身處說中文的環境，天天聽、說，就會進步，主持人笑問這樣會不會擔心小孩的程度勝過爸爸，吳尊則說這是當父母的夢想，「希望小朋友比父母更優秀，當然希望他們好，然後他們一定都會感激我」。

吳尊這番發言，讓廣大大陸網友感到開心，覺得他的想法、理念特別端正，「中國的教育不比其他國家差」、「證明中國強大了，有吸引力令別人感興趣來中國發展！」，也有人提醒吳尊大陸升學競爭激烈，要多加考慮，也有人推測他應該不是讓孩子念一般學校，而是國際學校。