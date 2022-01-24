強灌養樂多凌虐借款人 警兵分多路拘捕討債集團到案

26歲蔡男擔任天道盟太陽會幹部，與6名嫌犯靠放高利貸維生，當被害人無法款款時，蔡男一行人就將其拖上山凌虐、強灌養樂多逼迫對方還款，受害人至少5人；淡水警方獲報23日兵分多路前往五股、士林、台中等地，逮捕蔡嫌與旗下6名幫眾到案，起獲開山刀、電擊棒等物，訊後依組織犯罪、加重重利等罪嫌移送，並建請羈押。

據了解，蔡嫌過去有妨害自由、傷害、重利前科，他召募6名小弟籌組暴力討債集團，透過報紙、Line上張貼小額借貸放款廣告，引誘急著用錢又無經驗的民眾借款。

每次放款約在1萬元到10萬元不等金額，並以每月孳息30分至120分的重利，若以每月孳息100分來算，借款10萬元，一個月連本帶利償還20萬元。

若借款人無法還款，蔡嫌便教唆手下到被害人住處丟雞蛋、潑漆，帶往五股山上凌虐，其中一名被害人，被強灌數公升礦泉水及養樂多，導致他嘔吐不止；另有1男1女被害人，被拍下全裸不雅照，藉此逼迫還款，否則將影像散布。

淡水警方獲報後，發現被害人至少有5人，其中1名女性，其餘4人為男性，經長時間蒐證埋伏後，見時機成熟，會同台中市警方共同執行，23日下午3時許，趁蔡嫌在睡覺時，前往他位於五股的住處將他逮捕，並陸續於五股、士林、台中等地，逮捕其餘6名幫眾到案。

警方另查扣開山刀1把、電擊棒1隻、刀棍、辣椒水、手機、借據、帳冊、被害人本票等涉案證物，訊後將依違反組織犯罪防制條例及加重重利罪嫌移送法辦，並建請羈押。