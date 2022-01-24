香港新冠疫情爆發，葵涌屯出現嚴重社區感染，特首宣布16棟大樓進行強制檢測。投資人信心遭受衝擊。

周一香港恆生指數收跌309.09點或1.24%，為24656.46點。國企股(H股)跌129.19點或1.47%，為8658.11點。

科技指數跌2.8%；阿里巴巴大跌6.3%，報119.1港元；騰訊跌1.1，網易跌7.5%。美國國債殖利率升，那斯達克上周五大跌2.7%，拖累科技股表現。

舜宇光學仍跌0.4%，報208.4港元。新聞指該公司將參與三星低階手機A24的鏡頭開發，預計該機型在下半年發表。

內房股高升，中國奧園漲近4%，雅居樂漲逾7%，遠洋集團升10%。

中國恆大漲3.9%，恆大汽車跌2.5%。中國恆大周日表示，已任命新能源汽車恆大汽車董事長肖恩擔任集團執行董事，雙方已簽了3年合約。賴立新與黃賢貴不再擔任執行董事，但兩人都還仍留在集團內。梁森林獲委任為非執行董事。外界估該人事案與債務重整有關。

電子菸廠華寶國際跌66%，報4.8港元。該公司公告，已收到監管單位的立案調查通知書，對公司控制人朱林瑤的違法事項進行調查。