Omicron變異株蔓延全球，在疫情衝擊下，新加坡航空展規模再度縮水。星媒報導，目前確定參展的公司數量只有2020年的1/3；不過，美國國防工業巨頭洛克希德馬丁、雷神都將參展。

2年一度的新加坡航空展預定2月15日至18日在樟宜展覽中心（Changi Exhibition Centre）舉行。據規劃，這次主要以企業對企業的方式進行，將不對一般民眾開放。

新加坡航展是亞洲最大航空展，吸引各國政府高階官員及軍方代表團參與，並有國防與軍火業者展示最新武器系統，爭取商機。2018年的活動吸引來自超過140國、逾5萬人出席。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，2020年新加坡航展規模較往年縮小，約70家業者臨時決定不參展，但這僅佔參展業者總數8%，當年仍有930多家參展業者。

「海峽時報」（The Straits Times）今天報導，據目前參展業者列表，只有321家公司確定參加今年航展，數量約是2020年的1/3。與上屆活動一樣，以往作為業界領袖交流平台的航空領導人峰會今年再度取消。

往年共同舉辦這項峰會的新加坡交通部回應媒體詢問時指出，正在規劃過一段時間舉行這項會議。

Omicron變異株蔓延全球之際，飛機製造大廠美國灣流航太公司（Gulfstream）、加拿大龐巴迪公司（Bombardier）等業者都因疫情變化及種種防疫限制決定退出參展。

儘管如此，仍有不少航太及國防工業巨頭確定將參與今年的新加坡航空展，包括空中巴士（Airbus）、波音公司（Boeing）等。

另外，部分上次退出參展的業者今年將重返新加坡航空展，包括美國國防工業巨頭洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、雷神（Raytheon Technologies）。

主辦單位提供資料顯示，來自台灣的創未來科技股份有限公司也是參展業者之一，將展示反無人機系統、衛星通訊科技及通訊、雷達、監測設備等產品。