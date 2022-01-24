50歲女星酒井法子當年以偶像歌手身分出道，外型甜美清純的她立刻受到關注，成為公認的日本女神，在台灣更是家喻戶曉的「擋泥板女神」，2009年她因為染毒被封殺，近年來轉往網路平台發展，沒想到日前卻被發現她的YouTube頻道無預警消失，讓粉絲擔心她是否又出事了。

酒井法子90年代憑著《同一屋簷下》、《白色之戀》等經典日劇走紅全亞洲，2009年卻爆出與前夫高相祐一染毒遭逮，即使3年後宣布復出，還是因形象受損鮮少工作找上門，她只好轉向網路發展，大動作進軍YouTube，同時開設Twitter賬戶和Instagram，積極成為網紅KOL。

酒井法子進軍YouTube有亮眼成績。（圖／翻攝自酒井法子YouTube頻道）

酒井法子曾表示：「我已經50歲了，不知道還有多少時間能在演藝圈發展，想到剩餘時間不多，才決定再次挑戰自我。」然而22日酒井法子的個人頻道和2個社群平台卻突然刪光所有社群貼文和影片，讓許多粉絲十分擔心，她是再度惹出麻煩。

對此，知情工作人員透露，酒井法子會突然從社群平台上消失，是因為個人事務所必須重新整理，所以才會先將所有內容統一下架，然而網友卻不接受此說法，認為她的事務所早在去年5月就開張，都已經半年過去才說要重整實在太過牽強。