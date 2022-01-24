創作歌手陳零九投資副業有成，近日返家鄉高雄開越南燒烤店。（柯宗緯攝）

創作歌手陳零九投資副業有成，近日返回家鄉高雄一口氣投資兩家店，同樣選在北高雄，一家是與肯信集團合資的會安越南餐廳的第4家分店「會安越南海鮮燒烤 全台唯一越式風味海鮮燒烤餐廳」，同時也與八點檔一姊陳珮騏合作，將自創飲料品牌「九茶」拓點至高雄。

雖然近年疫情重創餐飲業，但看好高雄經濟成長力道，陳零九仍對自己的故鄉很有信心。「會安越南海鮮燒烤」座落在高雄鬧區巨蛋商圈，提供海鮮為主題的越式風味燒烤，搭配五種獨家越南宮廷醬料，以及道地的越南宮廷料理。

曾在越南經商多年的肯信集團董事長郭毓庭，親自體驗過純正道地的古都渡假燒烤餐廳，他發現越南人喜歡在燒烤店一起大 喊「mo!hi!ba!yo! 」， 也就是 「1、2、3，乾杯！」。因疫情的關係，導致國人至今還是沒辦法恣意的出國旅遊，於是便開設這一間渡假感滿滿的餐廳，在這裡盡情傳染歡樂。

選在過年前夕開幕，陳零九直說，其實都是照著計畫在走，剛好兩家間店都在1月左右裝潢完成、所有人事物都準備好，可以選同一天熱鬧開幕，也很開心，希望讓家鄉的朋友也能在過年放假期間品嚐美味的會安越南料理與九茶的用心做茶。

「Nine_Tea九茶高雄旗艦店」股東也加入了陳珮騏，其實陳零九與陳珮騏二人原本不認識，只是因為兩人有一位共同認識的好友。陳珮騏透露，常聽朋友說零九是個工作很有想法且非常認真的人，後來一直有計畫想在高雄開一間九茶，也因同樣都是高雄人的這份地緣情感，更加深了想回故鄉投資的想法，不只是單純幫忙做宣傳助陣而已，而是想做得更好，那最好的方式就是與零九一起合作了。

陳零九也表示：「以前都是在八點檔的戲劇裡看珮騏姐演戲，已經很熟悉了，也知道珮麒姐是高雄人，熱心公益。沒想到透過共同朋友的介紹與牽線，我們可以有這個緣份與共識，一起開一家店來回饋高雄的親友，真的很開心，也很珍惜這個緣份。希望可以把好的飲品介紹給高雄的朋友」