新北市警察局上周新進266名官警，分配至全市各分局，但16個分局中僅有中和警分局未遞補人力。（新北市警察局提供）

新北市警察局上周新進266名官警，分配至全市各分局，但16個分局中僅有中和警分局未遞補人力。（新北市警察局提供）

新北市警察局上周新進266名官警，分配至全市各分局，但16個分局中僅有中和警分局未遞補人力。（新北市警察局提供）

新北市警察局上周新進266名官警，分配至全市各分局，但16個分局中僅有中和警分局未遞補人力，基層大嘆不公平，此外，中和還有22人僅是占缺，根本不在中和服務人力吃緊。對此，警察局則表示，是依據轄區治安及實際人力需求評估。

新北市警察局共分配到警察大學86期29名巡官、警專38期與2020年特考班237名警員，共有266名新進官警，人數遙遙領先各縣市警察局，扣除定期請調到他縣市的員額，還增加了136名員警。

新北新增警力將強化新北治安作為，但基層卻大嘆不公平，今年中和警分局統調離開20人，另外還有22人僅是占缺，16個分局中僅有中和未遞補人力，中和警分局雖為全國警員人數最多的分局，但卻只是紙上談兵，警力淪為數字遊戲。

新北市議員陳錦錠表示，中和逾40萬人口，警力遞補應依據各分局真實的人力狀況，中和警分局有22人占缺，但並未在中和服務，類似如此借調、占缺的狀況應盡速解決，才能真實反映出基層的人力問題。

陳錦錠也提到，各警分局都有統調離開的警力，但16個分局中僅有中和警分局不增補人力，相當不公平，總局在規畫人力需求時，應該要參酌統調離開的人力，要讓各區的警民比可以平均，才不會讓某幾個分局特別繁重，基層紛紛想要離開。

警察局表示，中和分局為一、二分局合併，合併後員額並未因合併而減少，次新進警力分配是依據各分局警力實際需求，中和警分局現有員額數611人，故未增補警力。

此外，中和警分局支援他單位共22人，支援勤務指揮中心110報案台等，近年話務量均逾百萬通，且逐年上升，為求人力彈性運用，發揮整體最大效益，在不影響所屬各分局、大隊勤、業務運作下，辦理支援工作。