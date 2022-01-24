高雄全家海神職業籃球隊28日對台中葳格太陽、30日交手台啤英熊於高雄巨蛋主場開戰，因應新冠肺炎（COVID-19） 疫情升溫，考量球員、工作人員及球迷健康安全，經聯盟與球團會議達成共識，改採閉門戰方式進行，取消觀眾入場觀賽。

原訂於上周公佈的高雄全家海神隊「虎HOOP生風」主題周規劃一系列相關活動，如贈送豐富獎品的入場紅包抽獎以及年貨大街中場遊戲、多樣新年主題環廊遊戲攤位等各式安排，因疫情因素，無緣與球迷朋友相見歡、一同迎接新年到來。為讓球迷朋友螢幕前仍能感受濃濃年味及春節氛圍，特將陸續舉辦多項線上活動，邀請神隊友們同樂。

首先凡於2月6日23點59分前，於高雄全家海神隊官方商城註冊會員，即可獲得100元「紅包購物金」（新舊會員皆享資格），一起虎年紅不浪！另外28日、30日觀賞賽事直播，並一同參與線上社群活動，就有機會獲得由贊助商提供的豐富多樣好禮！賽事直播請球迷記得鎖定電視頻道ELEVEN SPORTS、MOD愛爾達體育台，或線上平台Twitch、17LIVE。

過虎年、買福袋！AQUAS STORE線上商城搭配新年迎春大戰，將於近日推出限量1988元及988元海派福袋。1988元福袋含3組「隱藏版」驚喜，有機會拿到全隊簽名球、全隊簽名季票明信片組、全隊簽名寶藍色球衣，988元福袋含6組「隱藏版」驚喜，徽章、首勝紀念Tee、熱身外套加碼送給你，讓你虎HOOP生風，走路有風！

1/28、1/30退票資訊如下：A.線上購票持「電子票券」、選擇全家取票「尚未取票」之球迷，無須任何操作，將由系統直接刷退。系統將會排程退票，如需查詢訂單狀況，可至全網購票網查詢訂單。

B.線上購票選擇全家取票「已取票」、全家機台購票之球迷，可至全家便利商店FamiPort機台退票。FamiPort機台退票路徑：票券>運動>高雄全家海神>高雄全家海神退票>輸入聯絡電話>輸入票券條碼號或掃描票面條碼(票券條碼號碼為2碼英文+16碼數字)可於25日下午4點起至28日晚上11點期間，退票服務時間為上午7點到晚上11點。