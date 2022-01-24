台股24日早盤開低跌破季線，盤中最低來到17682.33點，所幸低接買盤意願濃厚，終場翻紅上漲0.5％，收17989.04。

台指期24日上漲61點至17957點。價差方面，台指期逆價差擴至32.04點，電子期逆價差擴至1.69點，金融期逆價差擴至4.56點。

現貨部分，三大法人賣超14.79億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加367口至9369口，其中，外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加1126口至-27141口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加344口至10179口。

永豐期貨指出，從權值股來看，台積電擺脫連日疲態，勁揚1.87％，收653元，聯發科開低走高，收復季線，傳產方面，台塑四寶僅台化小跌0.25％，台塑、台塑化、南亞皆於盤上表現。

金融類股早盤遭空方狙擊，盤中金控雙雄富邦金、國泰金收斂跌幅，以小跌作收，而貿易百貨類股為盤面上最弱勢族群，富邦媒賣壓湧現，跌停作收。

整體來看，台股雖近期相對美股抗跌，但若未來國際股市賣壓持續擴大，操作上仍需提高風險意識。