墨西哥檢方今天表示，一名女記者昨天在接壤美國的墨西哥城市蒂華納（Tijuana）遭到槍殺，不到一週內，這個城市已有2名媒體工作者遭謀殺身亡。

法新社報導，下加利福尼亞州（Baja California）檢方辦公室表示，記者馬多納多（Lourdes Maldonado Lopez）「在車內遭人持武器攻擊」。

馬多納多數天前剛贏得與一家電視公司的勞工法律訴訟，那家公司為下加利福尼亞州前州長所有。

路透社報導，熟悉案情的消息人士表示，馬多納多生前被列入該州的記者保護計畫，住家有警方監視。

墨西哥是全世界對媒體工作者而言最危險的國家之一。攝影記者馬蒂內茲（Margarito Martinez）17日被發現於蒂華納自宅附近身亡。

49歲的馬蒂內茲生前專門報導與警方有關新聞，根據檢方說法，他死於頭部一槍。

外界也呼籲當局追查另一名記者兼社群媒體活躍人士甘波亞（Jose Luis Gamboa）死亡案，事件發生於墨西哥東部韋拉克魯斯州（Veracruz）的札拉巴（Xalapa）。

甘波亞於1月10日遭到刺傷，躺在街上被人發現，隨後送往醫院，身分直到22日才確認。不清楚他遭襲擊是否與工作有關。

無國界記者組織（Reporters Without Borders）時常把墨西哥、阿富汗及葉門，列為全世界對媒體工作者最危險的國度。

根據法新社統計，去年墨西哥至少有7名記者慘遭謀殺，但不清楚是否都與工作有關。

從2000年以來，墨西哥有超過100名記者被謀殺，僅有極少數兇手遭到定罪。