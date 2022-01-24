胡釋安獲選MVP，紅隊隊員為他開心。（台視提供）

徐謀俊搭檔林思宇桌球混雙獲得勝利。（台視提供）

藍隊游泳項目表現出色。（台視提供）

台視、三立運動實境節目《全明星運動會3》，23日播出的第8集全體平均收視2.20、15-44歲平均收視2.79，15-44歲平均收視創下第3季開播以來新高。本集MVP由大來賓王星皓頒給了綜藝天王胡瓜之子胡釋安，認為他雖然桌球項目失誤不少，但沒有放棄，還扛起了紅隊的重責大任，讓王星皓讚賞：「他的精神令人為之動容」，網友也紛紛表示「胡釋安實至名歸！」「被努力不懈的安安圈粉了」。

經過前一周的檢討會後，兩隊成員更加了解彼此內心，本集首戰游泳200公尺接力賽，正好是藍隊「女狀元」林穎樂的強項，身為全隊中間棒次的她，馬上就拉開與隊手的差距，儘管加上同隊隊員犯規的五秒，仍然戰勝紅隊，標準的動作及速度也讓大來賓「東奧國手」王星皓讚：「已經是參賽的水準。」

緊接著是桌球團體戰，身為桌球國手的領隊江宏傑表示：「這是我的專業，紅隊有不能輸的壓力。」選手胡祖薇也提到小傑教學時臉滿嚴肅的，就連笑跟講話都會被制止，前兩局雙方戰成一比一平手，決勝局紅隊由徐謀俊搭檔林思宇出戰，「男狀元」徐謀俊多打刁鑽角度及殺球，最終以11:5，替紅隊取得勝利。

壓軸比的是「合球」，需要耗費相當大體力的項目，讓兩隊選手大喊吃不消，藍隊吳霏、楊奇煜、王品澔接連得分，落後的紅隊則由胡釋安一人扛下三分，將比數追平進入延長賽，最終延長賽中胡釋安不慎失手輸給藍隊，相當自責也落下男兒淚：「我真的很想贏」。本月2日在台北小巨蛋舉行的「全明星籃球表演賽」集結了前兩季選手和各界籃球好手藝人，組成「暴風紅」及「雷霆藍」兩隊，進行一場