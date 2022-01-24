立陶宛所產的2萬多瓶「黑螺旋槳蘭姆酒」，台酒2月1日開賣，售價600元，卻遭到網友批評，中國大陸每瓶31元(新台幣137元)到49元(新台幣217元)，把台灣人當「盤子」。不過，男星柯宇綸上網求證，發現香港即使自由貿易，半公升也要賣到約740元台幣，狠批「帶風向去對電風扇」。但對此說法，有網友質疑「香港對30度以上酒徵稅百分百，在那邊講香港自由貿易也賣740？搞清楚關稅好嗎？」、「笑死」。

根據大陸媒體《觀察者網》報導，在大陸電商平臺上同樣的規格酒品的售價僅為31元人民幣。一名網友在臉書社團中PO文表示，立陶宛朗姆酒到台灣了。大陸一瓶賣31元人民幣，台灣台酒一瓶卻賣台幣600元（換算人民幣137元）？台灣人民很有錢嗎？其他網友們則留言回應，「政府大盤子商」。

不過，男星柯宇綸24日在臉書PO出「自行上網查證」的結果指出，「有人開始帶風向，指對岸只賣四分之一價是看台灣人盤子，我翻一下歐洲和香港的價錢，歐元兌台幣是 1:31.44，產地半公升賣四百八（沒毛病）港幣兌台幣是 1:3.56，香港自由貿易半公升賣到七百四。帶風向去對電風扇啊」。

對此有網友在PTT發文表示「這些在中國大陸賣的價格，也是比台灣便宜不少」「也沒什麼好吵的，嫌貴不要買，但相信一個偷安全帽放火燒機車說的話，智力堪慮啊」、「這位是誰？」、「塔綠班新男神」、「香港對30度以上酒徵稅百分百，在那邊講香港自由貿易也賣740？搞清楚關稅好嗎」

台酒賣立陶宛深蘭姆酒(圖／台酒提供) ★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！ ★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

值得注意的是，針對立陶宛深蘭姆酒定價，台酒24日表示，主要反映4項成本，航運成本；酒品入關所要課的關稅、酒稅；這批酒的酒標原本要送抵中國大陸，但是台酒要重新製作中文繁體標籤，符合台灣市場所需。以及立陶宛的深蘭姆酒是裸瓶，台酒另外設計盒子和紙袋等，這也是需要成本。

此外，就其他國家的訂價，歐洲售價是700ml賣667元(已經換算為台幣)、新加坡同樣的量賣720元、香港更貴，500ml賣740元，台酒700ml賣600元已經相當合理，但是台酒也不知道為什麼中國大陸賣立陶宛深蘭姆酒為何這麼便宜。

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