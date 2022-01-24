陸清華大學新型發動機清航壹號飛行演示試驗成功

據陸媒報導，1月24日上午11點30分清華大學航太航空學院噴霧燃燒與推進實驗室新型發動機飛行演示驗證試驗取得圓滿成功。試驗表明，中國大陸已掌握該新型發動機的自主研發與工程實現能力，在新型空天動力領域躋身世界前列。

《央視軍事》報導說，試驗任務由「清航．大興號」兩級火箭助推執行。一級火箭分離後，二級火箭將任務段發動機推到預定高度和速度。發動機進氣道實現高效吸氣，供油系統將航空煤油霧化噴入燃燒室，點火系統順利啟動，燃燒室進入預定燃燒狀態，發動機穩定工作，獲得持續推力，試驗取得圓滿成功。

試驗任務由「清航．大興號」兩級火箭助推執行。一級火箭分離後，二級火箭將任務段發動機推到預定高度和速度。（圖／環球網）

此次飛行試驗任務被命名為「清航壹號」 ，通過清華大學技術成果轉移轉化的機制體制創新，由航太航空學院噴霧燃燒與推進實驗室聯合清航空天科技有限公司共同完成，具備完全自主智慧財產權。

清航壹號通過清華大學技術成果轉移轉化的機制體制創新，由航太航空學院噴霧燃燒與推進實驗室聯合清航空天科技有限公司共同完成。（圖／央視截圖）

此次飛行任務獲得了真實飛行條件下，工作環境參數變化對發動機燃燒室運行特性的影響，充分檢驗了發動機的真實工作特性，並驗證現有技術路線的可行性。（圖／央視截圖）

清航壹號的研究成果將進一步豐富大陸航空宇航事業的圖譜，在新型動力方面具有重大戰略意義。（圖／央視截圖）

報導表示，此次飛行任務獲得了真實飛行條件下，工作環境參數變化對發動機燃燒室運行特性的影響，充分檢驗了發動機的真實工作特性，並驗證現有技術路線的可行性，為新技術走向工程化和產品化，提供了重要的試驗資料，積累真實的飛行經驗。這項成果將進一步豐富大陸航空宇航事業的圖譜，在新型動力方面具有重大戰略意義。