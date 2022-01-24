虛擬貨幣比特幣今年以來已慘崩22%，部分專家認為，此次震盪除了與升息在即，市場拋棄高風險的資產有關外，另一方面，外傳拜登政府有意推出一份關於數位資產的初步政策，並要求相關機構評估虛擬資產帶來的風險與機會，由於不安定因素升高，比特幣價格也出現劇烈波動。

綜合外媒報導，有熟知內情的消息人士透露，許多資深行政官員已針對數位資產召開數次會議，打算以行政命令的格式起草，預計此份命令在數周內就會交給總統拜登，這也代表白宮將成為管理數位資產的重要指揮塔。

報導指出，這份行政命令詳載虛擬貨幣對經濟、法令甚至國家安全構成的挑戰，並要求不同機構在2022年下半年繳交關於數位資產系統性風險及如何確保美國競爭力的報告。

此外，此行政命令也被市場認為，可以更了解白宮與聯準會對央行數位貨幣（CBDC）的態度，聯準會先前提出的報告則顯示，虛擬貨幣之所以受到歡迎，主要是因為即時、個人對個人等支付特性，若CBDC具備同樣功能，代表從購買雜貨到接收政府振興支票，都可廣泛應用。

截至台北時間24日下午5時，比特幣暫報35,116.58美元，較24小時前下跌1.47%，若從年初迄今計算，比特幣價格已大跌逾22%。